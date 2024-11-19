В Олонецком районе ВАЗ наехал на 61-летнего пешехода

ДТП произошло 19 ноября.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 19 ноября, сообщили в паблике инспекции.



В Олонецком районе в 21.00 произошла авария.

По предварительной информации, на дороге, ведущей в деревню Верховье, 52-летний водитель автомашины ВАЗ совершил наезд на 61-летнего пешехода, местного жителя. Он получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.