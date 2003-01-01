Карельская государственная филармония стала лауреатом премии «Пушкинской карты»

Победителей определяли в 20 номинациях. Помимо концертных площадок за звание «лучших» могли побороться театры, музеи, библиотеки, образовательные организации, дома культуры, организации кинопоказа, а также регионы, наиболее успешно реализующие программу.

Только за 2025 год по «Пушкинской карте» реализовано более 3000 билетов. Самыми востребованными стали музыкально-литературные композиции, программы с музыкой кино, а также концерты с участием всемирно известных исполнителей.

Высокая награда стала подтверждением того, что Карельская филармония не только сохраняет лучшие традиции академического искусства, но и активно формирует новое поколение слушателей, открывая молодёжи мир классической и современной музыки. Благодаря программе «Пушкинская карта», которая с 2025 года стала частью нацпроекта «Семья», Карельская филармония становится пространством живого общения, вдохновения и ярких культурных событий.

Лауреатами стали учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Как сообщает Министерство культуры Карелии, Карельская государственная филармония стала лауреатом премии в номинации «Лучшая концертная площадка».

