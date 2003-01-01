Карельская команда лесорубов вновь стала сильнейшей на Чемпионате России

Третий год подряд карельские лесорубы побеждают на всероссийских соревнованиях среди вальщиков леса.
В Нижнем Новгороде определили победителей Юбилейного Х чемпионата России «Лесоруб-2025». В соревнованиях приняли участие представители из 21 региона России и Республики Беларусь.
— Команда Карелии вновь одержала блестящую победу в командном первенстве среди вальщиков леса! Вот имена наших триумфаторов: Владимир Дашугин, Александр Маллат, Илья Швецов, Анастасия Фофанова и Матвей Соколов. Гордимся вами, — написала в соцсетях министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская.
В личном зачете три медали. Александр Маллат выиграл абсолютное первенство среди вальщиков леса, Владимир Дашугин завоевал серебро. У нашей единственной девушки Анастасии Фофановой второе место среди женщин.
Напомним, в прошлом году Карелия также стала абсолютным чемпионом на всероссийских соревнованиях среди вальщиков леса.