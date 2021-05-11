Карельская команда по американскому футболу успешно открыла сезон

Команда по американскому футболу "Карельские оружейники" начала сезон с победы, рассказали в паблике министерства спорта республики.

Открылся спортивный сезон для команды по американскому футболу «Карельские оружейники». В этом году сборная республики принимает участие во Второй лиге Чемпионата России. На групповой стадии в соперниках у карельских спортсменов — коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы и Тулы.

Первая игра состоялась в Туле и считалась для «Оружейников» самой трудной, не только из-за высокого уровня игры соперника, но и из-за расстояния. До Тулы петрозаводчане на автобусе добирались 19 часов.

На протяжении большей части матча шла упорная борьба, долгое время счет был почти равный, но в концовке матча «Оружейники» сумели дожать соперника. Главными героями игры в составе карельской команды стали играющий тренер Сергей Корнев, а также Никита Голованов и Никита Галов — все они отметились результативными действиями.

После победы над тульской командой «Оружейники» стали считаться главными фаворитами на победу в своем дивизионе.

Следующую игру карельские футболисты проведут 5 июня в Санкт-Петербурге против команды Академии МЧС.