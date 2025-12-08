Карельская компания обошла застройщика с Дальнего Востока в конкурсе на строительство детского сада

Со строительства детского сада в городе Сортавала начнется освоение нового района.

До конца этого года детский сад на 150 мест в Сортавале возведут под крышу, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Строит садик на ул. Бондарева за ФОКом карельская компания КСМ.

— Был ещё один участник торгов — из Дальневосточного региона, но опыт карельской компании, успешно построившей уже 16 детских садов, перевесил, — уточнил он.

Для Сортавалы со строительства этого детского сада фактически начнется освоение нового района. Здесь же будут построена новая газовая котельная и канализационные сети, рядом запроектирована новая школа. Также есть планы по строительству многоквартирных домов, но для этого Администрации сначала нужно решить вопрос по допустимой этажности, уточнил Россыпнов.

Напомним, ранее сообщалось, что здание детского сада будет иметь четыре этажа (включая цокольный). Для обеспечения доступности среды запланирована установка лифта и создание всех условий для самостоятельного передвижения маломобильных групп населения.