Карельская компания получила гран-при на Международной выставке «АГРОС-2023»

При поддержке Центра поддержки экспорта Республики Карелия Надвоицкий завод ТДМ принял участие в выставке АГРОС-2023.

В январе 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве прошла IV Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства. Международная выставка АГРОС занимает прочные позиции как значимая выставка в сфере агропромышленного комплекса.

В этом году в выставке АГРОС-2023 принимают участие свыше 410 компаний из более чем 20 стран мира, 2 выставочных зала с экспозициями самых интересных и современных решений в сфере агропромышленного комплекса.

В рамках выставки состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие на АГРОС-2023». Гран-при были награждены различные проекты. В конкурсе «Лучшие на АГРОС» награждаются наиболее востребованные и приспособленные для аграрного рынка решения. Карельская компания «Надвоицкий завод ТДМ» получила Гран-при выставки, став одним из 7 победителей в номинации. Вторую награду выставки, Гран-при в номинации «Лучшее кормовое решение АГРОС-2023», «Надвоицкий завод ТДМ» получил за фитобиотик на основе бурых водорослей Белого моря «САГАРВА®».

«Как малое инновационное предприятие, производящее кормовые добавки, нам важно признание — то, что наш продукт удостоен награды „Лучшее кормовое решение“ — наряду с грандами индустрии, повышенное внимание к нашему стенду свидетельствуют о том, что награда заслуженная. Первый день выставки показал, наши клиенты прошлых лет приходят к нам снова, свидетельство тому — значительный объем повторных контактов, в том числе с контрагентами из ближнего зарубежья», — отметил Сергей Алимпиев, директор ООО «Надвоицкий завод ТДМ».

В этом году карельская компания «Надвоицкий завод ТДМ» принимает участие в выставке АГРОС-2023 при финансовой поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Пожелаем нашим участникам дальнейших побед, продуктивной работы и новых партнеров на международном рынке!