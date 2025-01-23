Карельская компания представила продукцию на ярмарке в Китае

Спрос потребителей на российские товары растет в Поднебесной.

Компания «Карельское лето» представила продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России», которая в эти дни проходит в городе Шэньян в Китае. Об этом сообщили в паблике Министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

Ярмарка «Сделано в России» служит платформой для продвижения товаров из России на рынке Китайской Народной Республики. Здесь можно найти разнообразную продукцию от более чем 120 производителей из 43 российских регионов, включая продукты питания, напитки, косметику и народные изделия.

Компания производит основы для морсов, ягодные соусы и джемы. Вся продукция изготавливается из натуральных дикорастущих и садовых ягод. В месте проведения мероприятия предусмотрены как дегустационная зона, где можно приобрести понравившиеся товары, так и площадка для деловых переговоров. В Китае есть интерес потребителей к российским товарам, что открывает возможности для успешного взаимодействия с китайскими бизнесменами.

Растет спрос потребителей на российские товары, а также интерес бизнеса к стабильным поставкам настоящей, качественной продукции. В КНР массово открывают магазины с товарами из России. Это хорошая возможность наладить контакты с китайскими производителями.