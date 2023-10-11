Карельская компания расширяет производство уникальных средств бронезащиты

С 2018 года компания «Кримтех 10» разрабатывает и изготавливает снаряжение индивидуальной бронезащиты и огневой подготовки.

Во вторник, 10 октября, министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев посетил новую производственную площадку ООО «Кримтех 10». В ближайшее время компания планирует увеличить объемы производства.



С 2018 года «Кримтех 10» занимается разработкой снаряжения индивидуальной бронезащиты и огневой подготовки. На боевой службе специальных подразделений уже состоят такие элементы индивидуальной защиты, как скрытый рюкзак-бронежилет «КИБ-10», сверхлегкий бронещит «Спарта-10», который могут использовать боевые пловцы, мягкая противоосколочная броня для бронежилетов и анатомические стрелковые мишени.



В июне компания арендовала новое помещение в Петрозаводске. Здание стоит брошенным порядка семи лет и отключено от всех коммуникаций, поэтому руководство «Кримтеха 10» модернизирует помещения. По словам руководителя компании, новая площадка позволит выйти на большие объемы производства.



Кроме того, на базе «Кримтех 10» функционирует «Российский центр специальной подготовки», предназначенный для тренировок сотрудников спецподразделений.





