Карельская компания заняла первое место в российском рейтинге ИИ-решений для здравоохранения

Компания «К-Скай», разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed, заняла 1-е место в российском рейтинге ИИ-решений для здравоохранения «ЗдравAI 2025».
Рейтинг подготовлен компанией «Цифровая Медицина» при участии Фонда «Сколково» и Ассоциации «Национальная База Медицинских Знаний», результаты опубликованы по адресу цифроваямедицина.рф/zdravai2025.
Как рассказали в Фонде венчурных инвестиций Карелии, всего в рейтинг включены 42 компании, разрабатывающих различные ИИ-продукты для применения в медицине и сфере поддержки здоровья. Методика рейтинга разработана с учетом того, чтобы понять, насколько технологии реально решают задачи системы, соответствуют требованиям безопасности, вовлекают медицинское сообщество и приносят социальный результат.
Компании оценивались по таким критериям, как регуляторная совместимость, технологическая зрелость, экономическая модель и партнёрства, команда, медиактивность и т. д.
Напомним, система Webiomed, разработанная в Карелии, позволяет автоматически анализировать различные медицинские данные, выявлять факторы риска и подозрения на заболевания, формировать на их основе прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития различных заболеваний и смерти пациента от них. Проще говоря, система, исходя их большого числа данных, заглядывает в будущее, чтобы помочь пациенту не допустить заболеваний.
Правда, в Карелии разработки компании почему-то не используются.
Минувшим летом руководитель этой компании стал лауреатом национальной премии «Страну меняют люди».