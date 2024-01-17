Карельская кухня стабильно держится в тройке лидеров на выставке-форуме «Россия»

Продажи традиционных блюд республики на ВДНХ перевалили за 20 млн рублей.

Карельская кухня входит в ТОП-3 по мнению посетителей Международной выставки-форума «Россия», сообщили на официальном портале республики.

Как подчеркнули в источнике, продажи традиционных блюд республики с начала работы на ВДНХ Дома российской кухни перевалили за 20 млн рублей.

По словам автора этногастрономического проекта «ВКарелииЕсть» Ольги Белоноговой, которая представляет республику на выставке, карельская кухня каждую неделю стабильно занимает место в тройке самых востребованных среди посетителей.

Компанию среди самых популярных блюд у гостей выставки нашему региону обычно составляют деликатесы Камчатки, Якутии и Мурманской области. Самыми востребованными позициями в карельском меню остаются калитки, блюда из форели, а также дичь — оленина, лосятина и т. д.

Корнер с карельской кухней не только работает на выставке-форуме «Россия» ежедневно, но и участвует в монофестивалях и тематических мероприятиях, которые организуют на ВДНХ. Так, например, кое-что особенное Ольга Белоногова и сотрудники ее ресторана подготовили к грядущему семейному форуму «Родные — Любимые», на котором дадут старт Году Семьи в России и который пройдет уже 19 января, а также ко Дню ягод — 2 февраля.

«Считаю наш корнер одним из самых успешных на выставке. Мы стабильно находимся в тройке лидеров. На сегодняшний день выручка от продаж с начала работы выставки составила 20 млн рублей. Северная кухня пользуется особенной популярностью у россиян», — поделилась Ольга Белоногова. По ее словам, безусловным фаворитом среди всего ассортимента 15 корнеров стал суп лохикейтто.

Пришлись по вкусу гостям из других регионов и карельские продукты. В топе продаж оказались товары из натуральных ингредиентов — пастила от «ЭкоХрум», соусы, варенья, морсы, сладости от «Карельского Лета», «Мамы Карелии» и «АгроАльянса».

Экспозицию Карелии на Международной выставке-форуме «Россия» можно увидеть ежедневно в павильоне № 75 на ВДНХ, напомнили в источнике.