Карельская лыжница Анна Корякова одержала победу на соревнованиях в Мурманской области

В программе состязаний индивидуальные гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафеты.

С 29 января по 2 февраля на лыжном комплексе «Тирвас» в Мурманской области проходит Первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2007-08 годов рождения, сообщили в паблике КАРЕЛИЯ 10.

В программе соревнований индивидуальные гонки классическим и свободным стилем, спринт и эстафеты.

Сборную команду Карелии представляют: Анна Корякова, Анна Сергеева, Ульяна Чепик, Софья Ляппиева, Нина Букач, Егор Демачев, Андрей Корпусенко, Савелий Тимофеев и Роман Давжук.

Карельская лыжница Анна Корякова одержала уверенную победу среди девушек в гонке на 10 км свободным стилем, создав отрыв с ближайшей соперницей в 39 секунд.

Среди юношей лучший результат показал Егор Демачев. Он замкнул пятерку сильнейших лыжников.