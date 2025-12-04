Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

Анна Корякова принимает участие во втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Сегодня, 4 декабря, в Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам. В первый день соревнований сильнейших определяли в индивидуальной гонке свободным стилем.

Карельская лыжница Анна Корякова заняла 4 место на дистанции 10 км среди женщин.

— Отличный результат при серьезной конкуренции с сильнейшими лыжницами страны, — отметили в паблике «Лыжные гонки Карелии» в ВК.

Впереди у спортсменки спринт и масс-старт классическим стилем на 20 км. Гонки пройдут 6 и 7 декабря.

Ранее Анна Корякова стала победительницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Напомним, в прошлом году карельская лыжница одержала победу на гонке Российско-Китайских зимних молодежных игр. Она лидировала в гонке классическим стилем на 10 км, также в составе сборной выиграла эстафету. Также девушка завоевала золотую медаль Первенства страны по лыжным гонкам.