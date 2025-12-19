Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

Анна Корякова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
Соревнования проходят в Тюмени на базе «Жемчужина Сибири».
Накануне, 19 декабря, состоялась гонка на 5 км классическим стилем среди юниорок 19–20 лет. На старт вышли 113 сильнейших лыжниц страны, и борьба за медали получилась по-настоящему плотной и напряжённой.
— Анна Корякова — мастер спорта России, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки — вновь поднялась на пьедестал, завоевав серебряную медаль и продемонстрировав характер и собранность на дистанции, — сообщили в Центре спортивной подготовки.
Это уже вторая медаль Анны на этих всероссийских стартах. Ранее она завоевала «бронзу» в спринте.
Напомним, в прошлом сезоне она стала победительницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Карельская лыжница одержала победу на гонке Российско-Китайских зимних молодежных игр. Она лидировала в гонке классическим стилем на 10 км, также в составе сборной выиграла эстафету. Также девушка завоевала золотую медаль Первенства страны по лыжным гонкам. В этом сезоне у нее тоже есть победа в индивидуальной гонке свободным стилем на 5 км она завоевала «золото».
На втором этапе Кубка мира лучший результат Анны - четвертое место в индивидуальной гонке свободным стилем.