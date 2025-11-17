РЕКЛАМА
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии
Сегодня 16:19 Спорт
Анна Корякова стала победительницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам »Кубок Хакасии».

фото: © Лыжные гонки Карелии / VK

18 ноября в посёлке Вершина Тёи Республики Хакасия состоялся второй день Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Сильнейших определяли в индивидуальной гонке свободным стилем, рассказали в паблике «Лыжные гонки Карелии» в ВК.

 — Уже на первой отсечке карельская лыжница Анна Корякова захватила лидерство и стала его наращивать с каждым последующим километром. На финише дистанции 5 км Анна была первая среди женщин с 33-секундным преимуществом, — рассказали в федерации.

Накануне, 17 ноября, прошел спринт классческим стилем. Анна пришла к финишу 16-ой. Досадное падение в четвертьфинале не позволило девушке бороться за более высокие места.

Добавим, что участие в соревнованиях принимают спортсмены юниорской сборной России и члены региональных сборных из 21 субъекта страны.

Напомним, в минувше году карельская лыжница одержала победу на гонке Российско-Китайских зимних молодежных игр. Она лидировала в гонке классическим стилем на 10 км, также в составе сборной выиграла эстафету. Также девушка завоевала золотую медаль Первенства страны по лыжным гонкам.

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске
Сегодня, 17:33 Происшествия
72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой
Сегодня, 16:24 Дорожная хроника
Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году
Сегодня, 15:31 Общество
Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии
Сегодня, 14:53 Дорожная хроника
Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

