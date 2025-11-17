Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

Анна Корякова стала победительницей Всероссийских соревнований по лыжным гонкам »Кубок Хакасии».
18 ноября в посёлке Вершина Тёи Республики Хакасия состоялся второй день Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Сильнейших определяли в индивидуальной гонке свободным стилем, рассказали в паблике «Лыжные гонки Карелии» в ВК.
— Уже на первой отсечке карельская лыжница Анна Корякова захватила лидерство и стала его наращивать с каждым последующим километром. На финише дистанции 5 км Анна была первая среди женщин с 33-секундным преимуществом, — рассказали в федерации.
Накануне, 17 ноября, прошел спринт классческим стилем. Анна пришла к финишу 16-ой. Досадное падение в четвертьфинале не позволило девушке бороться за более высокие места.
Добавим, что участие в соревнованиях принимают спортсмены юниорской сборной России и члены региональных сборных из 21 субъекта страны.
Напомним, в минувше году карельская лыжница одержала победу на гонке Российско-Китайских зимних молодежных игр. Она лидировала в гонке классическим стилем на 10 км, также в составе сборной выиграла эстафету. Также девушка завоевала золотую медаль Первенства страны по лыжным гонкам.