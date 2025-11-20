Карельская панк-рок группа отмечает 20-летний юбилей

Команда «Чокнутый Пропеллер» в год своего юбилея выпустила новый альбом.
Команда «Чокнутый Пропеллер» из Петрозаводска отмечает свое двадцатилетие. Группа была создана в 2005 году школьными друзьями.
— За плечами у коллектива — множество площадок, как в Карелии, так и за ее пределами, десяток полноценных альбомов и несколько синглов, яркие клипы и полные залы поклонников панк-музыки. Ребята делили сцену с известными командами как из России, так и других стран: the Пауки, Distemper, Stage Bottles, the Detectors и другими, публиковались в различных сборниках, — говорится в сообщении группы.
Помимо творчества в группе, музыканты издают сольные альбомы, а также принимают участие в трибьют-проектах.
Недавно коллектив вернулся из тура по Карелии и соседним регионам. Большой концерт «Чокнутого пропеллера» (18+) состоится в Петрозаводске в эту субботу, 22 ноября.