Карельская певица выступит на одном из престижных вокальных конкурсов России

Молодая карельская певица Дарья Тойвонен выйдет на сцену Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках заключительного тура XXIX Московского международного конкурса «Романсиада».
Певица (на фото слева) стала финалисткой престижного конкурса под эгидой ЮНЕСКО после победы на московском отборочном туре «Романсиада в Остафьеве», где она завоевала звание лауреата I степени, сообщает Управление культуры Администрации Петрозаводска.
— Для меня большая честь представлять Карелию на такой значимой сцене как Зал Церковных Соборов, — поделилась Дарья. — Русский романс — это особая часть музыкальной культуры, которая мне очень близка.
Дарья Тойвонен — выпускница Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио и Российской академии музыки им. Гнесиных, автор и вокалистка карельской этно-группы «TUARI». Её успех в конкурсе продолжает традицию открытия новых талантов — в разное время лауреатами «Романсиады» становились Николай Басков, Сергей Волчков и другие известные исполнители.
Конкурс «Романсиада» проводится с 1997 года и является одним из самых престижных вокальных состязаний России. С 2017 года проект проходит под эгидой ЮНЕСКО, что подтверждает его высокий международный статус.
