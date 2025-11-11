Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

Суд отказался приостанавливать работу компании до решения спора по существу.
ООО «Руссо», владеющее крафтовой пивоварней «Russo» в карельской Костомукше, могут исключить из реестра производителей пива. Соответствующий иск направила в суд Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Информация подтверждается данными картотеки арбитражных дел. Об этом пишут наши коллеги из «РБК Карелия».
По версии надзорного ведомства, пивоварня не предоставила расчет производственной мощности основного оборудования. В Росалкогольрегулировании расценили это как уклонение от контрольных мероприятий, что является прямым основанием для исключения из государственного реестра.
Регулятор также требовал в качестве обеспечительной меры немедленно приостановить право компании на производство алкоголя, однако суд в этом ходатайстве отказал. Судья указал, что доводы сторон подлежат исследованию в основном процессе, и не нашел оснований для досрочного запрета деятельности.
Любопытно, что основным официальным видом деятельности ООО «Руссо» является работа ресторанов и доставка продуктов питания. Производство пива значится лишь одним из нескольких направлений.
Следующее судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, назначено на 17 ноября 2025 года.
