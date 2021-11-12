Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Карельская ряпушка заняла 3-е место среди гастрономических брендов России

Новости. Общество
12:09, 22 Ноября 2021
фото: кадр из видео

Новости партнеров

Стали известны победители национального конкурса туристически привлекательных гастрономических брендов «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства.

Тройку лучших в номинации «Загляните на огонёк», которая проводится среди туристически привлекательных брендов, объявил Борис Листов, Председатель Правления Россельхозбанка – учредителя номинации и генерального партнёра конкурса.

В результате упорной борьбы за титул между брендами с наибольшей туристической привлекательностью победителями стали карельская ряпушка (3-е место), югорская строганина (2-е место) и суздальская безалкогольная медовуха (1-е место).

В десятку финалистов также вошли азовская чинёнка, дагестанское вино, краснояружские вареники (Белгородская область), перепелиное гнёздышко по-Андреевски (Оренбургская область), сыры Горного Алтая, сыры из Сыростана (Челябинская область), сыры Шаакен Дорф (Калининградская область). Всего на победу в номинации претендовали 325 номинантов из 69 регионов.

«У нас большая страна, уникальные традиции и широкое разнообразие вкусов. Номинация «Загляните на огонёк» - это конкурс среди наиболее привлекательных для туристов брендов, которые стали «визитными карточками» регионов. Мы выбрали бренды, которые действительно притягивают туристов. И тем самым помогаем регионам найти новые точки роста в продвижении туристических услуг. А значит, и в развитии сельских территорий», – сказал на церемонии объявления победителей Борис Листов.

Как победителям и другим участникам конкурса, так и другим фермерам РСХБ помогает в продвижении своих брендов с помощью маркетплейса Своё Родное. Им уже пользуются более 6 000 фермеров.

Сайт Своё Родное помогает фермерам в формате цифровой витрины рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям туристические услуги: экскурсии, мастер-классы и проживание и т.д. Платформа открывает выход на многомиллионную аудиторию без посредников, помогает в нахождении каналов сбыта и как итог – дает возможность развивать свой бизнес за счет продажи товаров и услуг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 3
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 15
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»