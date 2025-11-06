Карельская рыболовная компания отсудила у Росрыболовства 40-миллионную компенсацию

Суд взыскал с агентства в пользу компании 40,6 миллиона рублей убытков, а также 609,8 тысячи рублей на оплату госпошлины.

— Ни закон, ни договоры не содержат норм, позволяющих Федеральному агентству по рыболовству обратить взыскание по обеспечивающим обязательствам при объективной невозможности инвестора исполнить договоры в силу обстоятельств непреодолимой силы, — указано в решении.

Несмотря на это, Росрыболовство потребовало от Сбербанка выплаты по банковским гарантиям. Банк перевел агентству 40 миллионов рублей, а затем списал эту сумму со счетов компании «Согласие».

Однако после введения санкций в 2022 году стало невозможно закупить необходимое для судов оборудование. В марте 2025 года суд признал, что компания не может выполнить обязательства по независящим от нее обстоятельствам и расторг договоры.

В 2021 году компания «Согласие» заключила с Росрыболовством договоры на постройку двух новых траулеров. Для этого ей были выделены специальные квоты. Строительство должно было вестись на Онежском судостроительном заводе, а гарантии по сделке на общую сумму 40 миллионов рублей предоставил Сбербанк.

Арбитражный суд Москвы обязал Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) вернуть карельской рыболовной компании «Согласие» более 40 миллионов рублей. Об этом сообщили наши коллеги из РБК.

