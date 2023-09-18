Карельская «Рысь» рассказала, как кровью и потом делает карьеру в Азии

Чемпионка России и мира по тайскому боксу Наталья Дьячкова бьется за контракт с крупнейшей азиатской лигой единоборств One Championship.

Знаменитая спортсменка из Петрозаводска Наталья Дьячкова уже полгода живет в Тайланде. Недавно ее третий в этом году бой мог закончиться печально. Из-за полученной в ходе поединка травмы глаза Наталья практически ничего не видела. У нее была сломаны нога и нос, но карельская «Рысь» не только продолжила бой, она победила, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Конечно, было не просто, получить возможность выступать на старейшем стадионе в Тайланде, где бьются сильнейшие спортсмены. Для этого нужен был крутой менеджер. Я его нашла с помощью друга Алаверди Рамазанова из Дагестана. Мы с ним 10 лет за сборную России по тайскому боксу выступали. Он жил в Тайланде, у него был свой менеджер. Я написала Алаверди, что хочу стать чемпионкой, но в Карелии и в России это сделать невозможно из-за отсутствия нормальной тренировочной базы и менеджмента. Получила ответ: «Приезжай, менеджер посмотрел твои бои, теперь оценит тебя в Тайланде». В течение двух месяцев я тренировалась с менеджером, который сам в прошлом сильный боец. Меня избивали, я терпела, но получила от него контракт со своим залом. Потом и кровью заработала уважение и авторитет. И к настоящему времени со своей командой провели уже три боя и победили. Это очень крутой результат», - поделилась Наталья Дьячкова.

Сколько операций перенесла спортсменка после последнего боя? Кто платит за лечение и проживание чемпионки в Тайланде? И о сегодня мечтает карельская «Рысь»? Читайте в интервью «МК в Карелии».