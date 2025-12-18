Карельские мастера принимают участие во всероссийской выставке в Москве

Мастера из Карелии представили шунгит, бересту и северную вышивку на всероссийской выставке в Москве.
В московском «Тимирязев Центре» открылась всероссийская выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка 2025», где представлено творчество 25 карельских мастеров. Для многих из них выход на столичную площадку стал возможен благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В ассортименте карельского стенда — несколько сотен наименований: от традиционных кукол-оберегов и керамики до кожаных аксессуаров с ручной тиснением и ароматных свечей с запахом карельского леса. Есть массивные шкатулки из знаменитой карельской берёзы и изящные украшения из целебного шунгита. Особое внимание гостей привлекают новогодние и рождественские сувениры — деревянные игрушки, вязаные декоры и ёлочные украшения с национальным колоритом.
Выставка «Ладья» продлится до 21 декабря. Она является ключевой площадкой для ремесленников страны. Для карельских умельцев это шанс не только увеличить продажи в предновогодний сезон, но и установить контакты с крупными ритейлерами, дизайнерами и корпоративными заказчиками, открыв своим уникальным продуктам дорогу на федеральный рынок.
