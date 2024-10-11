Карельская спортсменка стала мастером спорта России по пауэрлифтингу

Соревнования проходили на Ямале.

Кубок Росси по пауэрлифтингу прошел в Ноябрьске. Более пятисот спортсменов из 52 субъектов России приехали побороться на Ямал. Карелию представила Елена Чингина, сообщили в паблике Спорт - норма жизни Карелия.

Карельская спортсменка выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России» в весовой категории 69 кг в дисциплине «троеборье классическое», собрав по сумме троеборья — 372,5 кг. Елена уверенно вошла в десятку самых сильных спортсменов и заняла шестое место.



Отметим, что Елена — старший преподаватель кафедры физической культуры ПетрГУ, занимается пауэрлифтингом уже три года. Также она работает в университете тренером сборной по пауэрлифтингу.

Ранее мы писали о том, что карельские спортсмены завоевали десять медалей на Кубке Консульства Королевства Таиланд.