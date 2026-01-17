Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Студентка Училища Училища олимпийского резерва Кондопоги — в лидерах гонки юниорок, сообщили на странице учебного заведения.

В Чайковском стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок 19-20 лет «Приз памяти Данилова А.А.».



Карелию представляют двое студентов Училища — Екатерина Лянгина и Арсений Ткаченко.



Юниорки и юниоры соревновались в гонке на 12,5 км и 15 км. Наша студентка Екатерина Лянгина уверенно заняла четвертое место, и это несмотря на три промаха на огневых рубежах.

Среди карельских юниоров наш студент ️Арсений Ткаченко занял 43 место. Следующий старт — спринт.

Ранее мы рассказывали, что карельская спортсменка попала в топ-20 среди сильнейших лыжниц страны на Кубке России.