Карельская спортсменка выиграла «Битву за пояс» в Санкт-Петербурге

Девушка одержала победу в турнире среди женщин в разделе ката.

Карельская спортсменка Людмила Мартынович одержала победу в «Битве за пояс» в Санкт-Петербурге. Там прошел крупный межрегиональный турнир по киокусинкай. Информацию сообщили в паблике Центр спортивной подготовки.

Людмила одержала победу в турнире среди женщин в разделе ката. Мастер международного класса из Центра спортивной подготовки занимается у тренера Феликса Мальцева. По итогам соревнований его наградили благодарственным письмом за подготовку спортсменов и развитие киокусинкай в регионе.

Ранее мы писали о том, что воспитанник петрозаводской школы № 3 завоевал бронзу на чемпионате по плаванию в Ленобласти.