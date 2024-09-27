Карельская журналистка будет судиться с коммунальщиками из-за серьезной травмы ноги

Врачи провели сложную операцию, скрепив раздробленные кости металлоконструкцией.

Телеведущая Анжела Дробышевская упала прошлой зимой на льду в районе Ключевой и сломала ногу. Журналистка перенесла тяжелую операцию и четыре месяца не могла работать, сообщило издание «Вести Карелии».

Сейчас ее кости скреплены металлоконструкцией — гвоздем на трех болтах, а на ноге остались шрамы. Врачи поставили ей диагноз «Закрытый перелом большеберцовой кости, малоберцовой со смещением отломков правой голени».

Анжела прошла долгую реабилитацию и теперь планирует отсудить у управляющей компании «Артех» более четырехсот тысяч рублей за причиненный моральный вред по причине падения на льду.