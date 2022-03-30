Карельские абитуриенты могут подать документы в вуз онлайн

К платформе «Поступление в вуз онлайн» присоединились 900 высших учебных заведений страны

Абитуриенты из Петрозаводска и районов республики могут подать документы через сервис «Поступление в вуз онлайн» в два высших учебных заведения Карелии: в Петрозаводский государственный университет и в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова. Кроме того, для поступающих доступна подача документов через интернет в 900 вузов в других регионах страны.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» создан на базе «Госуслуг». С его помощью можно выбрать вузы для поступления; направить заявление о согласии на зачисление с приложением необходимых документов; узнать о датах дополнительных вступительных испытаний в вузах; отслеживать свое место в конкурсных списках; вносить изменения в заявление; узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Чтобы воспользоваться сервисом нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуг» или войти в личный кабинет, если регистрация уже есть. Аттестаты выпускников 2022 года будут подгружены в личные кабинеты автоматически после окончания школы.

В 2022 году сервис доработали и добавили в него новые функции.

«Важное отличие: если ранее сервис мог использоваться только для поступления на бюджетные места, в этом году он будет работать и для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Кроме того, доработана система обновления конкурсных списков: изменение статусов будет происходить практически сразу. Это очень важно для абитуриентов, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени», — рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время прямой линии с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.

Валерий Фальков добавил, что количество бюджетных мест для поступления в вузы будет увеличено на 11 тыс. 546 по сравнению с прошлым годом. Так, на бюджет могут поступить 558 тысячи 44 человека.

"ПетрГУ в этом году также увеличил контрольные цифры приема на бюджетные места, в том числе по направлениям обучения, связанным с высокими технологиями, — рассказал проректор ПетрГУ Василий Катаров. — Кроме того, например, в Институте математики и информационных технологий открыты две новые образовательные программы магистратуры — «Интеллектуальные интернет-технологии» и «Анализ данных (Data Science)». В условиях внешних санкций нам принципиально важно усиливать подготовку специалистов по этим направлениям. Наш вуз — это крупный научно-исследовательский центр, который славится своими разработками в том числе в области математики и информационных технологий, микро- и наноэлектроники. И здесь у молодежи есть все возможности получить глубокие и качественные знания, начать профессиональное становление".

Наибольшее количество заявок для поступления в Карельском опорном вузе ожидают на медицинские, педагогические и инженерные специальности, а также IT-технологий. Сроки приемной кампании в университете начинаются с 20 июня, а подойдут к концу 29 июля.