Карельские акробаты завоевали 24 медали на турнире в Санкт-Петербурге

Воспитанники Федерации спортивной акробатики Республики Карелии завоевали 24 медали на первенстве Спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец», которое состоялось 22 ноября в Санкт-Петербурге.
Соревнования в СОК «Ижорец» — одном из центров развития спортивной акробатики в Санкт-Петербурге, регулярно проводящем соревнования различного уровня, собрали спортсменов из разных регионов Северо-Запада, сообщает Федерация спортивной акробатики Карелии.
— Поздравляем воспитанников Элеты Гагиковны Абраамян с очередным успехом — 24 медали являются серьезным тому подтверждением!, - поздравляет федерация спортсменов Республики Карелии.
Карельские спортсмены показали высокие результаты в нескольких спортивных дисциплинах:
— В дисциплине «Пара — женщины»;
— В дисциплине «Тройка — женщины»;
— В смешанных парах и мужских группах.
Среди наивысших достижений — золотые награды в смешанных парах (Люция Худобкина и Артём Фурлов), в женских тройках (Милана Уткина, Вероника Белякова, Маргарита Березина) и в мужских четверках (Владимир Погуляев, Владимир Корсунский, Владимир Осипов, Максим Шутко).
Спортсмены тренируются под руководством Элеты Абраамян.
Напомним, юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти.