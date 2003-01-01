РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Карельские артисты приняли участие в озвучании новго спортивного фильма «Первый на олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

22:50

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

21:50

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

20:30

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

20:00

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

19:00

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

18:00

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

17:00

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

15:30

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10
Карельские артисты приняли участие в озвучании новго спортивного фильма «Первый на олимпе»
Сегодня 14:30 Культура
Поделиться

Артисты Национального театра Карелии приняли участие в работе над фильмом «Первый на Олимпе».

фото: © Кинопоиск

 

Фильм рассказывает о судьбе спортсмена Юрия Тюкалова. Он первым в истории Советского Союза принес олимпийское «золото» в гонке одиночек по академической гребле. Главную роль в нем сыграл Глеб Калюжный. 

Фильм уже полностью снят. Съемки прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас идет монтаж фильма. В озвучании приняли участие артисты Национального театра.

— Наши артисты Никита Анисимов, Александр Куйкка, Андрей Горшков, Юлия Куйкка, Ронья Киннунен и Ольга Портретова приняли участие в озвучивании массовых сцен для фильма «Первый на Олимпе», — рассказали в паблике театра.

Добавим, что Юрий Тюкалов стал многократным чемпионом СССР и Европы, а также был удостоен высшей награды гребного клуба Финляндии. Он смог достигнуть таких высот, несмотря на дистрофию — диагноз выжившего жителя блокадного Ленинграда. А после завершения спортивной карьеры он стал скульптором. История заинтересовала режиссера Артема Михалкова.

Интересно, что актерам, сыгравшим спортсменам, пришлось в короткие сроки осваивать непростой вид спорта. Помогали им в этом именитые спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Виталий Елисеев, серебряный призер чемпионата мира и главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович, мастер спорта Олег Волобуев. Они рассказали Информационно-развлекательному сетевому изданию TV Magо о том, что в академической гребле задействованы рекордные 95–98% мышц организма, поэтому для тренировки спортсменов требуются годы.

— Если человек 15 секунд сможет продержаться в одиночке на воде, я скажу, что он большой молодец. Даже для того чтобы просто сесть в лодку, нельзя наступать на дно. Это обусловлено конструкцией, у которой нет киля. Есть специальная площадочка для ноги, куда гребец встает, делая «пистолетик». Весла нужно держать одной рукой, а второй рукой опираться. Кроме того, есть понятие «держать воду» — об этом я обычно лекцию на 3,5 часа читаю. Артем Никитич Михалков прошел пять тренировок, сам смотрел, как это все происходит, у него есть понимание всего процесса, — рассказал консультатнт по гребле Олег Волобуев.

Премьера фильма назначена на октябрь.

Обсудить (0) в ленту
Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии
Сегодня, 13:00 Природа
День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»
Сегодня, 12:15 Благоустройство
Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения
Сегодня, 10:00 Природа
Полное лунное затмение наблюдается в Карелии
07 сентября, 20:30 Природа
Александр Воронов
директор Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопога
Это партнерство открывает новые возможности для белорусского и карельского хоккея
О пополнении команды «Динамо-Карелия» белорусскими хоккеистами.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение