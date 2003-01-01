Карельские артисты приняли участие в озвучании новго спортивного фильма «Первый на олимпе»

Артисты Национального театра Карелии приняли участие в работе над фильмом «Первый на Олимпе».

Фильм рассказывает о судьбе спортсмена Юрия Тюкалова. Он первым в истории Советского Союза принес олимпийское «золото» в гонке одиночек по академической гребле. Главную роль в нем сыграл Глеб Калюжный.

Фильм уже полностью снят. Съемки прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас идет монтаж фильма. В озвучании приняли участие артисты Национального театра.

— Наши артисты Никита Анисимов, Александр Куйкка, Андрей Горшков, Юлия Куйкка, Ронья Киннунен и Ольга Портретова приняли участие в озвучивании массовых сцен для фильма «Первый на Олимпе», — рассказали в паблике театра.

Добавим, что Юрий Тюкалов стал многократным чемпионом СССР и Европы, а также был удостоен высшей награды гребного клуба Финляндии. Он смог достигнуть таких высот, несмотря на дистрофию — диагноз выжившего жителя блокадного Ленинграда. А после завершения спортивной карьеры он стал скульптором. История заинтересовала режиссера Артема Михалкова.

Интересно, что актерам, сыгравшим спортсменам, пришлось в короткие сроки осваивать непростой вид спорта. Помогали им в этом именитые спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Виталий Елисеев, серебряный призер чемпионата мира и главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зеликович, мастер спорта Олег Волобуев. Они рассказали Информационно-развлекательному сетевому изданию TV Magо о том, что в академической гребле задействованы рекордные 95–98% мышц организма, поэтому для тренировки спортсменов требуются годы.

— Если человек 15 секунд сможет продержаться в одиночке на воде, я скажу, что он большой молодец. Даже для того чтобы просто сесть в лодку, нельзя наступать на дно. Это обусловлено конструкцией, у которой нет киля. Есть специальная площадочка для ноги, куда гребец встает, делая «пистолетик». Весла нужно держать одной рукой, а второй рукой опираться. Кроме того, есть понятие «держать воду» — об этом я обычно лекцию на 3,5 часа читаю. Артем Никитич Михалков прошел пять тренировок, сам смотрел, как это все происходит, у него есть понимание всего процесса, — рассказал консультатнт по гребле Олег Волобуев.

Премьера фильма назначена на октябрь.