Карельские артисты провели мастер-класс для юных коллег

Ребята из театра «Секрет» побывали на мастер-классе у артистов Театра кукол Карелии.

Театр кукол Карелии готовится к предстоящей премьере, но даже охваченные «предпремьерной лихорадкой» артисты находят время для юных коллег. Как сообщили в группе театра, артисты Олег и Светлана Романовы провели мастер-класс для ребят из театра кукол и масок «Секрет». Они рассказали о том, как оживить куклу, как взаимодействовать с ней на сцене и создать неповторимый образ.

«Надеемся, что полученные знания и навыки помогут ребятам сделать свои спектакли ярче и интереснее, а в будущем их ждут победы в конкурсах и фестивалях», — отметили сотрудники театра.