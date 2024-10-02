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Карельские баскетболисты завоевали бронзу на межрегиональных соревнованиях

Новости. Общество
09:30, 14 Октября 2024
фото: © Спорт — норма жизни Карелия / VK

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Юные баскетболисты из Карелии завоевали бронзу на соревнованиях в Волгограде.

В Волгограде завершились соревнования по баскетболу среди юношей до 18 лет между командами Северо-Западного и Южного федеральных округов. Команда «Стелла» из Карелии, усиленная двумя игроками из Калининграда, показала отличные результаты и завоевала бронзу, сообщили в группе «Спорт — норма жизни Карелия».

Карельские спортсмены успешно выполнили поставленную перед ними задачу и пробились в полуфинал Первенства России. В составе команды выступали: Тиранов Евгений, Воронин Алексей, Теров Михаил, Межуев Андрей, Срябин Даниил, Шахник Марк, Лапкасов Александр, Большаков Владимир, Щербак Дмитрий, Голуб Марк, Гонда Михаил (г. Калининград) и Понамарев Александр (г. Калининград).

Как отметил тренерский штаб, матч за третье место против команды Ростовской области выдался непростым. Соперники успешно реализовывали дальние броски, однако во второй половине встречи карельские баскетболисты смогли перехватить инициативу благодаря своей физической подготовке и слаженной командной игре.

«Более агрессивной и сплоченной выглядела наша команда — смогли перевернуть игру и забрали заветную бронзу!» — подчеркнули тренеры.

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