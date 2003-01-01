Карельские бегуны заняли первое место на Кубке России по бегу на 24 часа

Блестящие результаты продемонстрировали карельские спортсмены в командных соревнованиях Кубка России по бегу на 24 часа.
Команда республики под руководством Алексея Самукова завоевала на турнире, который проходил в Череповце, три медали. Золото — у Ирины Никифоровой. Спортсменка выполнила норматив мастера спорта и установила женский рекорд Карелии. Серебро — у Алены Антипиной, которая выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Бронзовую медаль в мужском забеге завоевал Дмитрий Климов. Он также выполнил норматив мастера спорта.
Как рассказали в Минобразования и спорта Карелии, по итогам турнира сборная Карелии заняла первое место в командном зачете.
Кубок России по бегу на 24 часа — соревнования в спортивной дисциплине «суточный бег», где участники стремятся пробежать как можно большую дистанцию в течение 24 часов.