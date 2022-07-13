Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня

Ассоциация камнеобработчиков Карелии рассматривает возможность создания совместного российско-иранского предприятия по производству камня.

Об этом сообщил «Столице на Онего» председатель Ассоциации Дмитрий Фабрикантов.

«Совместно с иранцами мы готовы создать предприятие и инвестировать в него серьезные суммы. Это будет выставка-продажа карело-иранского камня. Для реализации этого огромного проекта мы сейчас выстраивали возможные логистические цепочки и договаривались о покупке и продаже сырья… Большинство импортируемого мрамора – это был иранский камень, который европейцы выдавали за свой. Мы отсечем лишнее звено и будем продавать мрамор сами», - рассказал Фабрикантов.

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