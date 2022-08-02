Карельские блогеры предупредили об опасности слива личных данных через VPN-сервисы

VPN-сервисы, обещающие пользователям анонимность, на самом деле могут их демаскировать, а что еще хуже, продать персональные данные через даркнет.

Такое мнение высказали карельские блогеры.

Пользователи продолжают массово скачивать VPN для того, чтобы обходить блокировки сайтов и соцсетей, большинство не вдается в подробности и не осознает риски. Многие такие программы бесплатны, но на самом деле плата за скроллинг сайта одного из заблокированных на территории России сайтов может оказаться высокой.

«Сервисы VPN очень ненадежны и потенциально даже вредят пользователям. Видя это, магазины приложений не хотят рисковать своей репутацией и выдвигают к таким программам серьезные требования», — пишет блогер Антон Иватской.

Согласно правилам цифрового магазина App Store, подобные сервисы должны четко указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться приложением и для чего. Эта информация должна быть показана пользователю до того, как он подтвердит пользовательское соглашение. По внутреннему закону Apple, VPN не имеют права на продажу, использование или раскрытие третьим лицам каких-либо данных для любых целей. Кроме того, такие приложения не должны нарушать местные законы.

Карельский YouTube-блогер Максим Яворский согласен со своим коллегой, что к таким сервисам нет никакого доверия.

«Украденные сведения злоумышленники могут использовать для дальнейших операций, но на первом этапе данные без публичной огласки крадутся просто как потенциальный товар», — отмечает Максим

Сейчас Россия находится на втором месте по установке VPN-сервисов в мире, Статистика говорит о том, что только в июле наши сограждане скачали их более 12 млн. раз. Уступаем мы по этому числу лишь Индии.

Источник «Инфосистемы Джет» сообщает, что число случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличиваются на 15–20%. С помощью него злоумышленники могут получить не просто данные открытого доступа, но и реальный IP-адрес, логины, пароли и журнал посещения сайтов. «Трофеи» злоумышленники могут использовать для своих схем и дальнейшей перепродажи.

Перехват пользовательского трафика, внедрение собственной рекламы, утечка личной информации и торговля персональными данными — вот лишь часть последствий, с которыми может столкнуться человек, скачавший VPN сервис. Для того, чтобы защитить свои личные данные и несколько сотен нервных клеток, специалисты рекомендуют ограничить время работы в таких приложениях или вовсе отказаться от них.