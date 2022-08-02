890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
Сегодня 08:05
Троллейбусное предприятие Петрозаводска объявило размер зарплаты для открытых вакансий
Сегодня 07:05
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
Сегодня 09:04

Карельские блогеры предупредили об опасности слива личных данных через VPN-сервисы

Новости. Общество
15:09, 17 Августа 2022
фото: freepik.com

Новости партнеров

VPN-сервисы, обещающие пользователям анонимность, на самом деле могут их демаскировать, а что еще хуже, продать персональные данные через даркнет.

Такое мнение высказали карельские блогеры.

Пользователи продолжают массово скачивать VPN для того, чтобы обходить блокировки сайтов и соцсетей, большинство не вдается в подробности и не осознает риски. Многие такие программы бесплатны, но на самом деле плата за скроллинг сайта одного из заблокированных на территории России сайтов может оказаться высокой.

«Сервисы VPN очень ненадежны и потенциально даже вредят пользователям. Видя это, магазины приложений не хотят рисковать своей репутацией и выдвигают к таким программам серьезные требования», — пишет блогер Антон Иватской.

Согласно правилам цифрового магазина App Store, подобные сервисы должны четко указывать, какие именно персональные данные пользователей будут собираться приложением и для чего. Эта информация должна быть показана пользователю до того, как он подтвердит пользовательское соглашение. По внутреннему закону Apple, VPN не имеют права на продажу, использование или раскрытие третьим лицам каких-либо данных для любых целей. Кроме того, такие приложения не должны нарушать местные законы.

Карельский YouTube-блогер Максим Яворский согласен со своим коллегой, что к таким сервисам нет никакого доверия.

«Украденные сведения злоумышленники могут использовать для дальнейших операций, но на первом этапе данные без публичной огласки крадутся просто как потенциальный товар», — отмечает Максим

Сейчас Россия находится на втором месте по установке VPN-сервисов в мире, Статистика говорит о том, что только в июле наши сограждане скачали их более 12 млн. раз. Уступаем мы по этому числу лишь Индии.

Источник «Инфосистемы Джет» сообщает, что число случаев кражи данных пользователей VPN-сервисов в России ежегодно увеличиваются на 15–20%. С помощью него злоумышленники могут получить не просто данные открытого доступа, но и реальный IP-адрес, логины, пароли и журнал посещения сайтов. «Трофеи» злоумышленники могут использовать для своих схем и дальнейшей перепродажи.

Перехват пользовательского трафика, внедрение собственной рекламы, утечка личной информации и торговля персональными данными — вот лишь часть последствий, с которыми может столкнуться человек, скачавший VPN сервис. Для того, чтобы защитить свои личные данные и несколько сотен нервных клеток, специалисты рекомендуют ограничить время работы в таких приложениях или вовсе отказаться от них.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе

Чтиво

Сегодня 12:37
Уроки выживания
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
Петрозаводский стилист объяснила, как выбирать одежду во время кризиса.
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
04.08.2022 16:54
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.