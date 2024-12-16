Карельские брейкдансеры блеснули на сцене фестиваля «DANCE MACHINE

В Мурманске прошел фестиваль современных танцев, в котором приняли участие ребята из Карелии.

Юные танцоры из МБУ ДО Пудожской ДЮСШ выступили на ежегодном фестивале современных танцев «DANCE MACHINE 2024», который прошел в Мурманске. Об этом сообщила администрация Пудожского района.

Команда брейкдансеров в составе Германа и Лидии Стемперовичей, Анатолия Паньгина, Алисы Абрамовой и Тимофея Гребёнкина под руководством тренера Ивана Титова представила свои яркие и энергичные выступления.

Особого внимания заслужили дебютанты фестиваля — Тимофей Гребёнкин и Алиса Абрамова. Тимофей занял первое место в номинации «Брейкинг первые шаги до 8 лет». Алиса также показала отличные результаты, войдя в топ-8 лучших танцоров в своей возрастной категории.

Администрация Пудожского района поздравила юных танцоров с успешным выступлением.