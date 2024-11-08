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Карельские «бусинки» покорили Москву

Новости. Общество
08:30, 09 Ноября 2024
фото: © Муезерский район / VK

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На прошедшем в Москве танцевальном фестивале юные танцоры из Карелии заняли третье место.

Смешанная группа «Бусинки» Ледмозерского танцевального коллектива «Виктория» стала Лауреатом III степени международного танцевального фестиваля-конкурса «Конкурент» в Москве. Об этом сообщили в администрации Муезерского района.

У ребят была насыщенная программа. Вместе со своим руководителем Людмилой Ивановной они посетили Петрозаводск, где познакомились с национальной культурой в музее, а в Сортавале встретили сказочный поезд Деда Мороза. Самой яркой точкой маршрута стала Москва, где юные танцоры гуляли по Красной площади, восхищались ВДНХ и, конечно же, выступили на международном конкурсе.

Как рассказали в администрации, конкурсный день был полон волнения и ярких эмоций. Несмотря на сильную конкуренцию, «Бусинки» сумели покорить жюри своим танцевальным номером «Дети войны» и завоевать почетное третье место в номинации «Эстрадный танец».

«Верим, что впереди у коллектива ещё много удачных выступлений, но это запомнится навсегда: величественная Москва, первая весомая награда, счастливые улыбки и бесконечная благодарность руководителю коллектива», — подчеркнули специалисты администрации и поздравили с победой «бусинок».

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