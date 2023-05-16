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Карельские делороссы приняли участие во встрече с Путиным

Новости. Общество
11:15, 31 Мая 2023
фото: © "Деловая Россия" / ВК

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Ее итоги прокомментировал председатель регионального отделения «Деловой России» Александр Калько.

Встреча Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» была приурочена ко Дню российского предпринимательства. По видеосвязи в ней приняли участие представители всех регионов страны. Карелию представляли министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев, председатель регионального отделения «Деловой России» Александр Калько и члены отделения.

На встрече глава государства подчеркнул, что отечественный бизнес активно осваивает ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов. Отсюда и состояние рынка труда лучше, чем когда бы то ни было, и рост экономики, промышленного производства.

«Это результат зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта», - добавил президент.

Также на встрече Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда и наполнить его не официальными мероприятиями, а конкретными событиями.

«В том числе по таким направлениям, как улучшение делового и инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами и так далее. Ждем здесь и содержательных предложений от «Деловой России», и других бизнес-объединений», - сказал президент.

Ряд предложений прозвучал уже в ходе обсуждения. «Деловая Россия» выступила с конкретными инициативами. Среди них, например, совершенствование механизма инвестиционного налогового вычета.


© Столица на Онего

«Это станет дополнительным серьезным стимулом для компаний реинвестировать средства в модернизацию производств и расширение линеек продукции. Обсудили и крайне актуальную, в том числе для карельских предприятий, тему о выходе на новые рынки Азии, Ближнего Востока, российских регионов. Наша республика, несмотря на санкции, по итогам прошлого года смогла нарастить экспорт почти на 8%, более чем в два раза вырос экспорт в Турцию, Китай и Индию. Тем не менее, есть ряд проблем, которые необходимо решать. «Деловая Россия» на встрече с президентом предложила такие меры, как поддержка в страховании товарных потоков и грузов, создании портовой и складской инфраструктуры и собственного флота крупнейших российских экспортеров, развитие льготного лизинга отечественного автотранспорта для грузоперевозок», - рассказал Александр Калько.

Председатель карельского отделения также особо выделил инициативу Владимира Путина о том, чтобы разработать стандарт социального капитала бизнеса и включить в него стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач. Кроме того, на встрече обсудили снижение избыточного контроля над бизнесом, совершенствование законодательства о госзакупках и другие темы, которые особенно важны для предпринимателей в регионах.

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