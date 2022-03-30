Карельские депутаты добиваются сокращения прав иностранцев на их детей в интернациональных семьях

Депутаты парламента Карелии подготовили законопроект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления российского гражданства детям, живущим за границей в интернациональных семьях — без учета мнения родителя-иностранца.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
Инициатива касается семей, в которых один из родителей имеет российское гражданство, а другой — иностранное.
«Предлагаемые поправки допускают возможность принятия в гражданство Российской Федерации детей, одним из родителей, которых является иностранный гражданин, без согласия последнего в случае, если родители разведены, а также если родитель — иностранный гражданин лишён родительских прав либо признан недееспособным или если ребёнок является лицом без гражданства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Его авторы перечисляют ряд аргументов. По их мнению, если семья постоянно проживает за рубежом, то «родитель-иностранец оказывается в более выигрышном положении с точки зрения реализации своих родительских прав».
«Отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны Российской Федерации (в том числе посредством оказания дипломатической и консульской поддержки) … Имеется целый ряд широко известных конфликтов, при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль», — считают депутаты.
По их мнению, если детям будут давать российское гражданство без согласия иностранного родителя, то это «будет способствовать созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом».
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