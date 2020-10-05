890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пузырь лопнет: эксперт предсказал скорый ипотечный кризис в России 2
05.10.2020 21:05
Власти Петрозаводска не принимают у подрядчика тротуары, превращающиеся после дождя в реки 22
Сегодня 07:15
Земли на территории заказника в Карелии зарастают сорняками 3
05.10.2020 18:00
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Сегодня 10:19
Рыбак утонул на озере в Карелии 2
05.10.2020 16:07

Карельские депутаты поддержали отмену "особых условий" соцподдержки пенсионеров - бывших силовиков

Новости. Общество
15:08, 06 Октября 2020
фото: avito
Загрузка...

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал законопроект о лишении преференций бывших сотрудников правоохранительных органов при получении звания "Ветеран труда".

Соответствующий законопроект был представлен на сегодняшнем заседании комитета.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова сообщила, что документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда Карелии от 22 июня 2020 года. Суд признал неконституционным положение регионального законодательства, которое регламентирует социальную поддержку ветеранов труда – бывших сотрудников правоохранительных органов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-06 15:18:38
Новый, у тебя будет траур в связи с этими финансовыми потерями, прогибайся и дальше под свою "мы тут власть" :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:19
Без политики
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Российский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма попросил прекратить распространение буклета с рецептами.
"Это было великое закрытие!" 12
02.10.2020 12:50
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»