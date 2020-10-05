Карельские депутаты поддержали отмену "особых условий" соцподдержки пенсионеров - бывших силовиков

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал законопроект о лишении преференций бывших сотрудников правоохранительных органов при получении звания "Ветеран труда".

Соответствующий законопроект был представлен на сегодняшнем заседании комитета.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова сообщила, что документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда Карелии от 22 июня 2020 года. Суд признал неконституционным положение регионального законодательства, которое регламентирует социальную поддержку ветеранов труда – бывших сотрудников правоохранительных органов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".