Карельские депутаты попросили Москву узаконить лесные охотничьи избушки

Инициатива парламентариев Карелии о сохранении лесных изб, снова которых добивается прокуратура, направлена на федеральный уровень.
Члены Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержали проект федерального закона, направленный на сохранение традиционных рыбацких и охотничьих изб.
Парламентарии предлагают внести изменения в Лесной кодекс РФ и узаконить лесные избушки, которые были возведены до 2007 года на островах и отдаленных лесных делянках, не используются для постоянного проживания, но имеют большое значение для спасения жизней людей, предоставляя им укрытие от непогоды и диких животных.
Как сообщает пресс-служба Заксобрания Карелии, предложения карельских парламентариев были поддержаны законодателями Северо-Запада, руководителем Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии.
Депутат Артем Валюк вспомнил историю молодых людей, которые попали в шторм на Белом море в районе Кемского района.
— Они спаслись, благодаря Богу: им удалось выйти на берег одного из островов, а там оказалась избушка. В ней они обогрелись, высушили одежду и телефон и смогли вызвать помощь, — рассказал депутат.По итогам обсуждения проект федерального закона направлен для получения заключения в Совет законодателей России.
Напомним, лесные избушки считаются незаконными строениями, поскольку возводились до вступления в силу обновленного Лесного кодекса РФ (2007 год) и создания особо охраняемых природных территорий. Как известно, большинство из них стоят на берегах водоемов и попадают в границы земель лесного фонда и ООПТ. По этой причине их сноса добивается природоохранная прокуратура. Всего в республике выявлено более 298 строений, находящихся в защитных лесах и расположенных в водоохранных зонах.
