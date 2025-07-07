Карельские депутаты продолжат работать и в сезон отпусков

Несмотря на завершение весенней сессии, работа в Законодательном собрании Карелии продолжается. Об этом заявил председатель парламента Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, между весенней и осенней сессиями не существует перерыва.

— Работа в Законодательном собрании Карелии продолжается. Начинаем работать над бюджетом следующего года. Конечно, важными остаются задачи укрепления нашей экономики и увеличения инвестиционной привлекательности Республики Карелия через принятие законодательных актов, реализации национальных проектов. Как и прежде, будем оперативно и эффективно реагировать на появляющиеся вызовы, — сказал журналистам Элиссан Шандалович.

— Безусловно, приоритетными вопросами, которые мы всегда держим на контроле, остаются: поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, поддержка семей с детьми.

Председатель Законодательного собрания Карелии также поблагодарил депутатов за конструктивную работу и выразил уверенность, что парламент продолжит принимать решения в интересах республики и ее жителей.