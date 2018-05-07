Карельские депутаты рассмотрят вопрос о компенсации за личный транспорт пенсионеров

Депутаты Заксобрания Карелии рассмотрят вопрос о внесении изменений в правила выплаты компенсаций пенсионерам за проезд к месту отдыха: предлагается компенсировать расходы на использование личного автотранспорта.

Такое предложение содержится в проекте обращения парламента министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

Автор проекта обращения депутат Андрей Рогалевич ссылается на существующую практику выплаты компенсаций за проезд к месту отдыха работникам государственных учреждений Карелии.

Согласно постановлению правительства Карелии, работники таких учреждений и их несовершеннолетние дети получают компенсации расходов при использовании личного автотранспорта.

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