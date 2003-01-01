Карельские депутаты вышли с федеральной инициативой наказывать должников общественными работами

Депутаты Заксобрания Карелии предложили расширить меры для взыскания задолженности в случаях длительного неисполнения должником вступившего в силу судебного решения.

Они подготовили соответствующее обращение в адрес заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой. 9 сентября его поддержал Комитет по законности и правопорядку парламента республики.

Авторы обращения предлагают привлекать должника к общественно полезному труду с отчислением части получаемой им платы в счет погашения долга или предусмотреть возможность погашения долга за счет имущества, отчужденного должником незадолго до возбуждения исполнительного производства.

Вице-спикер парламента и один из авторов инициативы Ольга Шмаеник пояснила, что документ подготовлен в связи с большим количеством обращений жителей Карелии, которые столкнулись с длительным неисполнением решений судов из-за невозможности взыскания с должников денежных средств в их пользу.

Парламентарии отмечают, что зачастую у должника нет доходов и подлежащего описи или аресту имущества, на которые может быть обращено взыскание. Ограничительные меры (например, на выезд за рубеж или управление транспортными средствами) не всегда результативны.