Карельские дизайнеры предложили администрации Петрозаводска помочь в развитии "Дизайн Кода" города

Союз дизайнеров Карелии поддержал требования властей города к вывескам и наружной рекламе.

По мнению дизайнеров, вывески, к установке которых которым Петросовет принял в прошлом году жесткие требования, являются составляющей частью Дизайн Кода города.

"Мы считаем, что "Дизайн Код" Петрозаводска хорошее начинание, этот документ можно взять за основу и дополнить конкретными проектами размещения вывесок, создавая так называемый паспорт дома. Спорные вопросы возникающие в ходе реализации рассматривать на Художественном совете, созданном при администрации", - пишут на официальной странице Карельского регионального отделения "Совета дизайнеров России".

По словам представителей профессионального сообщества, дизайнеры, художники и архитекторы в течение нескольких лет говорили о том, что будет хорошо привести в порядок вывески в городе. Эту идею обсуждали и предлагали все председатели Правлений Союза дизайнеров.

"Сегодня мы видим, что положение о вывесках, как части "Дизайн Кода" разработано, Художественный совет создан, проделана большая работа и много еще предстоит сделать.

Перед тем, как внедрить в жизнь постановления о вывесках "Дизайн Кода", администрация провела рассылку по всем творческим Союзам. Около года ожидалась и обсуждалась обратная связь. В Союзе Дизайнеров визуальные пункты предложения по вывескам "Дизайн Кода" не вызвали возражений и в большинстве своём были поддержаны. То, что положение о вывесках "Дизайн Кода" города внедрено и имеет положительные результаты, в виде чистого и привлекательного центра города, это безусловный плюс. Дальнейшее развитие постановлений должно обсуждаться и вырабатываться на Художественном совете города", - считают дизайнеры.

Напомним, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города.

Администрация Петрозаводска, получив определение судебной коллегии Второго апелляционного суда из Санкт-Петербурга, готова продолжить работу над изменением облика города. Суд, отменивший решение Петросовета, не нашел нарушений в самом документе. Замечания касаются лишь процедурной части. Данный документ должен был пройти обсуждение на общественных слушаниях.

Недавно студия известного дизайнера Артемия Лебедева проконсультировала власти Петрозаводска по вывескам.