Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии

Республика получит 189 миллионов рублей из государственного бюджета для проведения капремонта карельских домов-интернатов. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице.

Средства направят на ремонт жилых помещений в Видлицком доме-интернате для пожилых людей и инвалидов. Работы планируется начать в следующем году.

— Работу продолжаем: из резервного фонда Карелии мы выделили средства на подготовку документации на капитальный ремонт интернатов в Ладве и Медвежьегорске. Как только документы будут готовы - направим новую заявку в Минтруд РФ на предоставление субсидий, — рассказал глава.

В 2027 году запланировано обновление противопожарной системы в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов. Также будет проведена реконструкция очистных сооружений в психоневрологическом интернате «Черемушки» в Кончезере.

Кроме того, в июне 2025 года правительством Республики Карелия выделены средства из резервного фонда на подготовку проектной-сметной документации на капитальный ремонт здания жилого корпуса № 2 Ладвинского детского дома-интерната и капитальный ремонт жилого корпуса № 2 Медвежьегорского психоневрологического интерната. Разработка проектной документации проводится БУ РК «Дирекция по строительству». После определения стоимости капитального ремонта объектов Минсоцзащиты Республики Карелия будет направлен очередной пакет заявок в Минтруд России на предоставление субсидии из федерального бюджета.

