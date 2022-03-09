Карельские эксперты рассказали об экономике республики во время санкций

Республика будет создавать IT-кластер и искать новые рынки экспорта.

Список зарубежных компаний, покидающих российский рынок, обновляется ежедневно. В этих условиях новые возможности появляются у российских игроков, и не только федерального масштаба, но и у карельских организаций.

«Меняются правила игры, — говорит председатель „Ассоциации IT и робототехники Республики Карелия“ Борис Валит. — В IT-отрасли сейчас освободится часть рынка разработчиков, и его обязательно надо будет кем-либо занимать. И в этих условиях государство в любом случае будет заниматься импортозамещением. Уже объявлено о поддержке IT-отрасли, и различные пакеты мер еще обсуждаются. А это открывает очень интересные перспективы по выходу на новый уровень наших IT-компаний».

Кризис создает новые возможности, и в этих условиях Борис Валит считает необходимым активизировать работу по созданию Карельского кластера IT и робототехники. Ранее этот проект неоднократно обсуждался как среди специалистов, так и на уровне республиканских властей.

«Идея в целом поддержана была поддержана и IT-сообществом, Минэком Карелии и Корпорацией развития Республики Карелии», — говорит председатель карельской IT-ассоциации.



Предполагается, что IT-кластер будет помогать в поиске и обучении «цифровых» специалистов, искать финансирование для IT-проектов, продвигать услуги и продукты карельских компаний и отстаивать интересы местных айтишников на региональном уровне. До конца марта «Ассоциация IT и робототехники Республики Карелия» планирует подать документы на официальную регистрацию этого кластера в Карелии.

Импортозамещением на уровне региона будет заниматься экономический блок правительства Республики. В Карелии создается Центр импортозамещения. Основной задачей новой структуры станет замещение импорта товарами и технологиями, произведенными внутри страны, сообщает министерство экономического развития республики.

«В своей дальнейшей работе будем двигаться по направлению производства из собственного сырья — материалов, комплектующих и оборудования, а также работать по переориентированию экспортеров на новые зарубежные рынки», — рассказал министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

Потенциальных покупателей компании сейчас видят в азиатских странах, странах Латинской Америки, Китае. Сейчас отмечается спрос на российские товары на азиатских электронных торговых площадках. Следует воспользоваться этой ситуацией и предложить потребителю из Азии наши качественные товары из натурального сырья, отметили в Минэке.

Пакет региональных антикризисных предложений по поддержке экономики республики готовит и Законодательное Собрание республики. Об этом заявил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. Он отметил, что у страны уже есть опыт жизни при санкциях, и он обязательно будет использован.

«Мы с вами знаем, что такое западные санкции и что за этим стоит. И уж точно мы научились превращать их в свою пользу, что будем делать и сейчас. В эти дни очень важно всем сплотиться, власти, бизнесу, гражданам, и показать, что мы все сумеем преодолеть», — сказал он.

Элиссан Шандалович также подчеркнул, что объявленные санкции влияют не только на Россию, но и на западные страны. Одна только перспектива отказа от российских энергоносителей вызывала в Европе резкий скачок цен на газ — до 4000 $ за тысячу кубометров. Мир зависит от российского никеля, алюминия, пшеницы, синтетических алмазов и многих других товаров. А значит, экономическое давление на Россию не будет бесконечным.