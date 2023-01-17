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Карельские энергетики продолжают работы по ремонту и модернизации энергообъектов

Новости. Общество
12:29, 06 Февраля 2023
фото: АО "ПСК"

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Прионежская сетевая компания проводит запланированные в Ремонтной программе на 2023 год мероприятия.

На предстоящей неделе неотложные ремонты в электрических сетях АО «ПСК» пройдут в 11 районах республики.

Энергетики напоминают, что ремонты на ЛЭП и подстанциях могут быть сопряжены с временными отключениями потребителей от электроэнергии.

Прионежская сетевая компания приносит извинения жителям республики за неудобства.

С 6 по 12 февраля временные отключения электроэнергии возможны:

Калевальский национальный район:

- 7 февраля с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дом 2, квартира 2), здание ДРСУ.

- 7 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87).

- 8 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 6 февраля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 24).

- 6 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

- 7 февраля с 12.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-45), Бланки (дом 2), Слободская (дома 1, 3).

- 8 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Морская (дом 15-А), Вицупа (дома 14, 14-А, 15, 17, 19, 20-А).

Кондопожский муниципальный район:

- С 6 по 8 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

- 8 февраля с 9.30 до 10.30. Город Кондопога: улицы Советов, Лесная, Болотная, Петрозаводская. Переулок Петрозаводский.

- 9 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Лесная (дом 7-А).

- 9 и 10 февраля с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная, Заводская.

Лоухский муниципальный район:

- 7 февраля с 13.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

- 8 февраля с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 6 февраля с 9.00 до 10.00. Город Медвежьегорск: улица Дорофеева.

- С 6 по 12 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 6 по 12 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

- 6 февраля с 9.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина (дома 16, 17, 15, 13, 11, 9, 8), 8 Марта, Строителей (дом 5-А). Здания пекарни, магазина «Айсберг».

- 7 февраля с 9.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы 8-го Марта, Правды, Строителей.

- 7 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы Победы, Подсочная, 8-го Марта.

- С 8 по 10 февраля с 9.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина (дома 20-А, 30, 32, 34, 36-А).

Олонецкий национальный район:

- 6 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: переулок Кирпичный.

- 7 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Красноармейская (дома 17, 24-38), Ленина (дома 23, 25). Переулки Красноармейский, Полевой.

- 9 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 14-41), Полевая (дом 41), Строительная (дома 1, 1-Б), Ладожская (дом 2-А), Заводская, Петроградских курсантов. Переулок Строительный (дом 1).

- 10 февраля с 14.00 до 17.00. Деревня Каменный Ручей: дачи «Ручеек».

Питкярантский муниципальный район:

- 6 февраля с 9.30 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 178-А, 178-Б, 179, 180, 181, 182, 185).

- 7 февраля с 9.30 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Песчаная, Стахановцев, Западная, Луговая, Хвойная, Зеленая, Вишневая, Молодежная; Сиреневая (дом 23). Переулок Молодежный.

Прионежский муниципальный район:

- 6 февраля с 10.00 до 16.00. Местечки Хутор, Коммунская Корба; Нелукса, СОТы «Контакт», «Сосенка». Район станции Орзега: СОТы «Станкостроитель», «Заречье», «Дорожник», «Тайми», «Ручеек».

- С 8 по 10 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 6 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулок Монастырский.

- 10 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: здания шиномонтажа, АЗС.

 Сегежский муниципальный район:

- 8 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13, 15, 15-А).

- 9 февраля с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайннена (дом 6). Проезд Бумажников (дома 3-А, 5, 5-А).

- 9 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Волдозеро: улица Школьная.

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