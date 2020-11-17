Карельские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Штормовой ветер до 20 м/с, дожди и мокрый снег принёс в Карелию атлантический циклон "Росвита".

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" приведён в режим повышенной готовности.



Так, 79 аварийно-восстановительных бригад и 381 единица техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.



Подготовлены 76 дизельных генераторов общей мощностью 3,7 МВт на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов.



Ожидается, что непогода сохранится до четверга.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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