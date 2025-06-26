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Карельские фермеры собирают первый урожай клубники

Новости. Общество
17:20, 02 Июля 2025
фото: Минсельхоз Карелии

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В Минсельхозе Карелии рассказали о первом урожае карельских ягод.

По данным ведомства, уже появляются первые спелые клубника и жимолость. Скоро наступит сезон малины и смородины.

«Надеемся, что погодные условия не подведут, и урожай удастся на славу», — пишут чиновники.

Они опубликовали список фермеров, у которых можно заказать свежие ягоды.  Также напомнили, что уже 11 июля в Петрозаводске стартует ярмарка «Земляничное лукошко».

Напомним, ярмарка будет работать до 27 июля, с 10:00 до 19:00, в створе Онежской набережной и проспекта Ленина в Петрозаводске.  В ней примут участие карельские производители: садовой клубники и других свежих ягод; продукции с добавлением ягод (джемов, варенья, лимонадов, морсов, пастилы, мороженого, шоколада и кондитерских изделий); карельские ремесленники.

По данным министерства сельского и рыбного хозяйства, клубнику для розничной продажи в Карелии выращивают 50 сельхозпроизводителей.

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