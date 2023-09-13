Карельские футболистки привезли серебряные медали с Чемпионата Северо-Запада

Республику представила команда спортивной школы № 7 Петрозаводска.

В Пскове завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд сезона 2023 года. В соревнованиях приняли участие четыре команды из Калининградской, Псковской областей и Карелии.

Соперники сыграли по принципу «каждый с каждым» в один круг. Матчи прошли в формате двух таймов по 40 минут.

Карелию представила команда спортивной школы № 7 Петрозаводска. Спортсменки завоевали серебряные медали, обыграв ШСК «Кунья» со счетом 6:0. Благодаря лучшей разнице мячей наши девушки обошли в таблице «Гурьевск-СКО», которому досталась бронза.

Обладателем главного трофея стала псковская «Россиянка», набравшая максимум очков. Команда-победитель выступит в финальном этапе всероссийских соревнований «I лига» по футболу среди женщин. Турнир пройдет в октябре в Краснодарском крае.

Тренируют команду Сергея Ершов и Сергей Колышев.