Карельские гонщики стали призерами Чемпионата Европы по спортивному автотуризму

Соревнования прошли в рамках международного фестиваля офф-роуд Ladoga Trophy 2019.

Команда ООО "СТА" Karelexpedition достойно представила нашу республику на Чемпионате Европы по спортивному туризму на дистанциях 4-го и 5-го класса сложности, сообщили на официальной странице региональных властей "ВКонтаке" "Республика Карелия".

Экипаж в составе Алексея Андреева, Татьяны Андреевой, Евгения Ковтуна, Максима Зорина занял 1 место на дистанции 4-го класса.

Экипаж в составе Виктора Кадетова, Сергея Есютова, Александра Плотникова и Михаила Петрова стал вторым на дистанции 5-го класса.

Соревнования прошли в рамках международного фестиваля офф-роуда Ladoga Trophy 2019 на территории Карелии и Ленинградской области. В этом году в мероприятии приняли участие около 250 экипажей в 17 категориях из 12 стран мира.